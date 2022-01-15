انت الان تتابع خبر برئاسة الشمري.. وفد أمني رفيع يصل الانبار - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "وفدا امنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات الانبار وصلوا الى محافظة الانبار للاطلاع على الوضع الامني في المحافظة".واضاف المصدر، انه "تم استقبال الوفد من قبل القيادات الامنية بالمحافظة وسيجري الوفد عدة اجتماعات عسكرية وامنية".

واشار الى ان "الوفد سيلتقي بالحكومة المحلية لاحقا".