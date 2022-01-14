رئاسة الجمهورية.. نقاشات خجولة وسط ترقب شعبي‎‎

لا تنفك الامور تزداد تعقيداً في مشهد سياسي، صار التصارع جزءاً لا يتجزأ في تكوينه، فبعد سجال وخلاف شهده البرلمان لانتخاب الرئاسة، في جلسة لا يزال مصيرها معلقاً بين الشرعية والخروق كما يرى البعض، تنفتح نافذة أزمة، رئاسة الجمهورية، من سيعلتي المنصب، الاطراف الكردية تدخل في جولات تفاوضية في مساع لوضع حلول لا تربك مشهد البيت الكردي، فهل ستفلح في تحقيق ذلك.يرى اخرون ان التناغم الحاصل بين الديمقراطي واطراف سياسية أخرى قد يجعله الاقرب للمنصب، وهو بالتأكيد امر إذا ما حصل فأنه سيعمق من خلافات القوى الكردية التي كانت محصورة في حدود الاقليم وربما تمتد لتصل الى بغداد، في صراع واضح على الاستحقاقات والمناصب.

ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها يوم الثامن من الشهر المقبل، لكن ومع الحكم الولائي الصادر بإيقاف عمل هيأة رئاسة البرلمان المنتخبة تزداد ضبابية المشهد، فيما تتوجس الاوساط الشعبية خيفة من تطورات قد تنعكس سلباً على واقعهم.

