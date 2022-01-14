نسور قرطاج يفقد خدمات 6 من نجومه لاصابتهم بكورونا

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي أن "السداسي المصاب هو: نعيم السليتي، ويوهان وتوزجار، وأسامة الحدادي، ومحمد دراجر، وديلان برون، وعصام الجبالي".

واضاف انه "تم عزل اللاعبين المصابين بعد ثبوت إيجابية فحوصاتهم، مما يعني غيابهم عن المباراة المقبلة ضد موريتانيا".



وشارك الثنائي نعيم السليتي وديلان برون ويوهان توزجار أمام مالي في المباراة الأولى.

ويستعد المنتخب التونسي لمباراته الثانية في كأس أمم أفريقيا بمواجه موريتانيا يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من البطولة القارية التي افتتح نسور قرطاج منافساته فيها بالهزيمة 0-1 أمام مالي.

يذكر أن منتخب تونس يتواجد في المركز الثالث صحبة منتخب موريتانيا في المجموعة السادسة، دون نقاط، فيما يتقاسم منتخبا مالي وغامبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

