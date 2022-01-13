الخزعلي: استهداف الخضراء محاولة لخلط الأوراق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، أن استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق.

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، إن "استهداف الخضراء في هذا التوقيت وبنفس الاسلوب القديم هو محاولة لخلط الاوراق".

وأكد الخزعلي على "قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الامريكية حاليا".

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء اليوم الخميس، للاستهداف بصواريخ عدة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إصابة امرأة وطفلة.