أول تعليق من الصدر بعد قرار المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الاولى.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، "اذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط فهي اولى خطوات ايجاد معارضة في البرلمان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت، اليوم الخميس، امراً ولائياً في دعوى النائب باسم خشان، حيث تضمن الامر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا الى حين البت بالدعوى.