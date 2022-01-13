الحكيم وبلاسخارات يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحكيم بحث خلال استقباله بمكتبه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت تطورات المشهد السياسي في العراق وما ترتب على نتائجه الأخيرة"، مجددا "موقفه الداعي إلى إستحضار المصلحة الوطنية عند إتخاذ المواقف السياسية".ولفت الى"أهمية حفظ التوازنات العراقية وعدم القفز عليها، وأن مكتسبات إخلال التوازن وقتية ولن تكون بمصلحة أحد".

وشدد الحكيم على "ضرورة تشكيل الحكومة والتركيز على البرامج والأولويات أكثر من الشخوص"، داعيا إلى "برنامج خدمي قادر على تقديم الخدمات وتوفير فرص وتحقيق التنمية الإقتصادية".