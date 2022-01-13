دولة مجاورة تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند، إنه " تم تسجيل 4883 اصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 451430 إصابة".

واضاف انه "تم تسجيل 792 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 416400"، مبينا أن "نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 92.2%".



واشار السند الى انه "تم تسجيل حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2474 حالة وفاة".

وذكر أن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 17 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة 32556 حالة".

