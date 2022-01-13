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‎بعثة الاتحاد الاوربي تزور مدينة بابل الاثرية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - استقبل مفتش آثار وتراث بابل أحمد عزيز سلمان، اليوم الخميس، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في العراق انين مسكاني.

وقالت الهيئة العامة للاثار والتراث في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الوفد الاوروبي اطلع على أهم معالم المدينة الاثرية، فضلاً عن زيارة لمتحف نبو خذ نصر".

 

واضاف البيان ان "سلمان ومدير شرطة حماية الاثار والتراث اللواحد أمجد العوادي ناقشا مع وفد رئيس البعثة مختلف سبل التعاون المستقبلي الذي من شأنه ان يعزز حماية الارث الثقافي المادي الموجود في العراق وبالخصوص في محافظة بابل".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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