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التربية تصدر عدداً من التوصيات بشأن امتحانات العام الدراسي الحالي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - ترأس وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الخميس، اجتماعاً مهما ضم اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات للتباحث في موضوع تنظيم امتحانات العام الدراسي 2021 – 2022 وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية .
وذكرت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجتمعين صوتوا على ان تكون الفحوص الامتحانية لجميع المواد الدراسية في الامتحانات العامة (الابتدائية ، الثانوية) كما كانت في عهدها السابق (قبل ازمة كوفيد 19 )".

وأوضح البيان، إنه "تم الاتفاق على تحديد مواعيد اجراء امتحانات الدور الأول للمراحل المنتهية (الابتدائي والثانوي ) على ان تصدر الجداول الخاصة بها خلال الايام القليلة القادمة".

ودعت وزارة التربية "الطلبة الى استغلال فرصة الدوام الحضوري لزيادة الاجتهاد والتعلم من اجل بناء مستقبل العراق ، متمنيةً للجميع النجاح والموفقية في مسيرة العلم والمعرفة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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