مصرف حكومي يعلن اطلاق سندات البناء للمواطنين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اطلق مصرف الرافدين، اليوم الخميس، الاصدارية الثانية لسندات البناء بعد انجاز المرحلة الاولى بنجاح لافت.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير وجه فروعه في بغداد والمحافظات باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بشراء تلك السندات وبنفس التعليمات السابقة"، مشيرا الى ان "المصرف حدد في وقت سابق ضوابط البيع من ضمنها سند فئة 500 الف دينار بفائدة 6 بالمئة لمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية 7 بالمئة لمدة اربع سنوات".

ودعا المواطنين الى "استغلال الفرصة وزيارة فروع المصرف للتقديم على هذه الخدمة التي تعود بالمنفعة على الزبون".