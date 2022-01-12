بعد التاسعة.. نائب عن 'امتداد' ضيف 'علناً' على السومرية

وضيف حلقة اليوم، النائب عن حركة امتداد حيدر السلامي.

و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.

