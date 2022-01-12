انت الان تتابع خبر بعد التاسعة.. نائب عن 'امتداد' ضيف 'علناً' على السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "علناً".
وضيف حلقة اليوم، النائب عن حركة امتداد حيدر السلامي.
و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.
و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.