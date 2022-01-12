انت الان تتابع خبر بالفيديو هذا ما خلفه حريق 'الحارثية' من خسائر ودمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حمل اصحاب مذاخر الادوية بمنطقة الحارثية امانة بغداد المسؤولية الكاملة عن خسارتهم لملايين الدولارات نتيجة اقدامهم على هدم تجاوز سبب حريقا هائلا واضرارا بشرية

رغم نداءاتهم وصرخاتهم بوجود موظفين بالداخل الا ان اليات امانة بغداد لم تتوقف عن الهدم الذي سبب تماسا كهربائيا بهذا الكرفان الممتلئ بالادوية والمواد سريعة الاشتعال ماتسبب بحريق كبد المتضريين خسائر بملايين الدولارات واصابات بشرية نتيجة النيران والاختناق الذي كاد ان يودي بحياة المتواجدين



وبحسب المتواجدين فان خمسة من الموظفين كانوا عالقين داخل تلك النيران من بينهم امرأة حامل لايعرف مصيرها نقلت مباشرة لاحد المستشفيات القريبة

ويطالب اصحاب تلك المذاخر بمحاسبة الافراد المسؤولين عن تلك الكارثة التي كادت تودي بحياة العديدين ناهيك عن الخسائر التي بلغت ارقاما كبيرة نتيجة الاحتراق