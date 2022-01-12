ضحية ومصابين اثنين من الحشد بانفجار غربي العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مقاتلاً استشهد واصيب اثنين اخرين من الحشد الشعبي جراء انفجار عبوة ناسفة في قاطع عكاشات بمحافظة الانبار".

وأضافت، أن "الانفجار استهدف دورية للواء 18 كانت تقوم بجولة مراقبة للمنطقة".

