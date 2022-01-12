انت الان تتابع خبر ضحية ومصابين اثنين من الحشد بانفجار غربي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن وقوع ضحية ومصابين اثنين؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة الانبار.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مقاتلاً استشهد واصيب اثنين اخرين من الحشد الشعبي جراء انفجار عبوة ناسفة في قاطع عكاشات بمحافظة الانبار".
وأضافت، أن "الانفجار استهدف دورية للواء 18 كانت تقوم بجولة مراقبة للمنطقة".
وأضافت، أن "الانفجار استهدف دورية للواء 18 كانت تقوم بجولة مراقبة للمنطقة".