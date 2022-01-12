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التشكيلة الرسمية للنادي الملكي امام برشلونة في نصف نهائي السوبر

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-12 | 18:16

التشكيلة الرسمية للنادي الملكي امام برشلونة في نصف نهائي السوبر

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أعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الاربعاء، تشكيلة فريقه لمباراة برشلونة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ستاد الملك فهد الدولي.
ودفع المدرب الإيطالي بثلاثي هجومي يتكون من ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وجاءت تشكيلة كالتالي:

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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