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ميسي يثير الشكوك.. حديث عن جاهزيته بعد كورونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-12 | 18:02

ميسي يثير الشكوك.. حديث عن جاهزيته بعد كورونا

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أثار ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الشكوك حول جاهزيته لخوض المباريات رغم تعافيه من .
وذكرت شبكة كانال بلس وصحيفة لو باريزيان أن ميسي لم يشارك في مران الفريق الجماعي، اليوم الأربعاء، لتبقى مشاركته في المباريات أمام بريست، يوم السبت المقبل، محل شك.

في المقابل، تواجد في التدريبات، الثلاثي آنخيل دي ماريا، جيانلويجي دوناروما، وجوليان دراكسلر بعد تعافيهم من الوباء.


ولم يشارك ميسي في أي مباراة مع فريقه الباريسي منذ بداية العام الجديد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولعب باريس، مباراتين فقط في 2022، بفوزه 4-0 على فان في دور 32 بكأس فرنسا ثم تعادل 1-1 مع أولمبيك ليون في الجولة 20 من الدوري المحلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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