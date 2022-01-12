محافظ بغداد يوجه بتقليص دوام الموظفين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاربعاء، بتقليص دوام الموظفين بسبب فيروس كورونا.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ، فقد وجه العطا بأن "يكون الدوام 50% في الدوائر التابعة للمحافظة، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا".
وشهدت البلاد في الايام الأخيرة، تزايد ملحوظ في اصابات كورونا اليومية كان أخرها تسجيل أكثر من 1500 حالة يوم أمس.
وشهدت البلاد في الايام الأخيرة، تزايد ملحوظ في اصابات كورونا اليومية كان أخرها تسجيل أكثر من 1500 حالة يوم أمس.