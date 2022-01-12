محافظ بغداد يوجه بتقليص دوام الموظفين - عاجل

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ، فقد وجه العطا بأن "يكون الدوام 50% في الدوائر التابعة للمحافظة، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا".

وشهدت البلاد في الايام الأخيرة، تزايد ملحوظ في اصابات كورونا اليومية كان أخرها تسجيل أكثر من 1500 حالة يوم أمس.

