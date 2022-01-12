سباق منصب رئاسة الجمهورية بين مفاوضات الأحزاب

البرلمان بانتظار توافق الحزبان الكرديان لحسم منصب رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد : برهم صالح مرشحنا الوحيد للمنصب.

خمسة عشر يوما هو السقف الزمني الدستوري الذي منحته رئاسة البرلمان للقوى السياسية لتقديم مرشح متفق عليه لمنصب رئاسة الجمهورية.



وبما أن المنصب من حصة المكون الكردي وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني فإن الاخير وبحسب نوابه حسم أمره مؤكدا ترشيح رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح لتولي الرئاسة للمرة الثانية.

وفي مشهد المفاوضات يسعى الحزبان الكرديان الذهاب إلى جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية بمرشح واحد لا اثنين لتفادي ماحدث عام ألفين وثمانية عشر لكن هذا لايعني أن المفاوضات وصلت إلى مراحل الحسم لاسيما أن مرشح اليكتي الوحيد قد يواجه اعتراضات من الپارتي وبعض الكتل الآخرى التي ترفض التجديد.

