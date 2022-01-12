فنان عربي يبدي موقفاً مثيراً حول جـرائم الشرف (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - كشف الفنان السوري “أحمد رافع”، عن موقفه من الجـ.ـرائم التي ترتكب بدافع الشرف، في بعض المجتمعات العربية.

قال رافع: إنه ضد جـرائم الشرف، التي يرتكبها الكثير من الأشخاص، بحق الزوجة أو الأخت وغيرهما، معتبراً ذلك بمثابة ذنب كبير لايغتفر.

وأضاف الفنان أنه من غير المقبول أن يقتل زوجته بدافع الشرف، أو يقتـل شقيقته فقط لأنها أحبت شخصاً وأحبها.

وأشار رافع إلى أن ردة الفعل في حال مواجهة مثل تلك قضايا متعلقة بالشرف، يجب أن تكون من منطلق عقلاني.

وأوضح الفنان بالقول: "يعني إذا زوجتك غلطت وفرطت بشرفها فأنت مو مضطر تقـتلها، بكفي إنك تنفصل عنها والله يستر عليها".

وأردف رافع: "إذا أختك حبت شخص ليش لحتى تكبر الموضوع وتجي بدك تقتـ.ـلها، شو ذنبها إذا حبتوا وحبها”، وفقاً لتعبيره.

وتابع الفنان: "لا تكون سبب بالفضـيحة لحالك، قعود مع أختك وتفاهم معها، وزوجهم إذا بالفعل بحبوا بعضهم بكل صدق".

وأكد رافع أنه إذا تعرض لمثل تلك المواقف، فلا شك أنه سيتصرف بشكل عقلاني، بعيداً عن مسائل القتل بدافع الشرف.

واستطرد قائلاً: "أنا إذا بصير معي هيك بسكت وما بحكي حرف، لأن مافي أحلى من الستر، والحكي مابجيب إلا الفضائح".