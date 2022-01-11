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في نشرة السومرية شاهدوا.. تبعات الجلسة البرلمانية الأولى وارتفاع إصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - = لمخالفته الدستور .. رئاسة البرلمان تحيل المشهداني على لجنة السلوك, والإطار يطعن بشرعية الجلسة الاولى.
= بين التوافق والاغلبية .. جدل الكتلة الأكبر يعقد تشكيل الحكومة , ودعوات للملمة البيت الشيعي.

= شروط وتحديات .. الخلافات الكردية تعصف بمنصب الرئيس, والاتحاد الوطني يتمسك ببرهم صالح.

= توقعات بتزايد اصابات كورونا في البلاد , والصحة تطالب بتشديد الاجراءات الوقائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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