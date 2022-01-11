انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية شاهدوا.. تبعات الجلسة البرلمانية الأولى وارتفاع إصابات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = لمخالفته الدستور .. رئاسة البرلمان تحيل المشهداني على لجنة السلوك, والإطار يطعن بشرعية الجلسة الاولى.
= بين التوافق والاغلبية .. جدل الكتلة الأكبر يعقد تشكيل الحكومة , ودعوات للملمة البيت الشيعي.
= شروط وتحديات .. الخلافات الكردية تعصف بمنصب الرئيس, والاتحاد الوطني يتمسك ببرهم صالح.
= توقعات بتزايد اصابات كورونا في البلاد , والصحة تطالب بتشديد الاجراءات الوقائية.