الجزائر تتعادل مع سيراليون في بداية مشوارها بكأس افريقيا

ودخل منتخب الجزائر نسخة كأس الأمم الأفريقية باحثاً عن إنجاز الحفاظ على لقب الكان للمرة الثانية على التوالي، لأول مرة في تاريخ محاربي الصحراء.

وفشل منتخب الجزائر، حامل اللقب، في هز شباك نظيره السيراليوني العائد لنهائيات كأس الأمم بعد غياب 26 عاما.



وبهذه النتيجة يحصد كل منهما نقطة يقتسمان بها صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا، بانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.