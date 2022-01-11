بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة تطلب تشديد الإجراءات الوقائية

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في المؤتمر الأسبوعي، إن "وكيل وزارة الصحة طلب تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية".

وفيما توقع ناظم "زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة"، أشار إلى أن "نسبة وفيات الجائحة ما زالت متدنية بواقع 1.2 في المئة".

