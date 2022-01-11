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بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة تطلب تشديد الإجراءات الوقائية

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بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بتشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في المؤتمر الأسبوعي، إن "وكيل وزارة الصحة طلب تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية".

وفيما توقع ناظم "زيادة دخول مصابي إلى المستشفيات بالأيام المقبلة"، أشار إلى أن "نسبة وفيات الجائحة ما زالت متدنية بواقع 1.2 في المئة".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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