الاتحادية تقبض على متهم بإطلاق عيارات النارية في مشاجرة غربي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية وإصابة شخص في مشاجرة غربي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (الدولعي) غربي العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث، تم خلالها القبض على الشخص المتهم وضبط بحوزته سلاح بندقية كلاشنكوف استخدم في الجريمة، و3 مخازن بندقية، ورمانة يدوية، وجعبة مخازن بندقية".



واضافت انه "تم تسليم المتهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

