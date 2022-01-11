حكومة ذي قار تقرر إيقاف الاستثمار في الأراضي الخضراء

وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فقد وجه الغزي، هيئة استثمار ذي قار ومديرية بلدية الناصرية بإيقاف إجراءات منح رخص الاستثمار على مسار كورنيش الناصرية على ضفتي نهر الفرات، وكذلك اي استثمار على منطقة خضراء ومن ضمنها الحزام الاخضر المقابل لمجمع تينا السكني.كما وجه المحافظ، بحسب الوثيقة، "بتزويده بتفاصيل اي اجازات او رخص ممنوحة سابقاً ضمن هذه الاستعمالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".