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انت الان تتابع خبر حكومة ذي قار تقرر إيقاف الاستثمار في الأراضي الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، بإيقاف إجراءات الاستثمار على كورنيش الناصرية، ولأي منطقة خضراء.
وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فقد وجه الغزي، هيئة استثمار ذي قار ومديرية بلدية الناصرية بإيقاف إجراءات منح رخص الاستثمار على مسار كورنيش الناصرية على ضفتي نهر الفرات، وكذلك اي استثمار على منطقة خضراء ومن ضمنها الحزام الاخضر المقابل لمجمع تينا السكني.
كما وجه المحافظ، بحسب الوثيقة، "بتزويده بتفاصيل اي اجازات او رخص ممنوحة سابقاً ضمن هذه الاستعمالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
كما وجه المحافظ، بحسب الوثيقة، "بتزويده بتفاصيل اي اجازات او رخص ممنوحة سابقاً ضمن هذه الاستعمالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".