انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب تقرر إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي".
وأضافت، أن ذلك القرار جاء "لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".
وفي 9 كانون الثاني، عقد مجلس النواب بدورته الخامسة، أول جلسة برلمانية، حيث كانت برئاسة كبير السن محمود المشهداني.
وأضافت، أن ذلك القرار جاء "لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".
وفي 9 كانون الثاني، عقد مجلس النواب بدورته الخامسة، أول جلسة برلمانية، حيث كانت برئاسة كبير السن محمود المشهداني.