رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب تقرر إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي".

وأضافت، أن ذلك القرار جاء "لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".



وفي 9 كانون الثاني، عقد مجلس النواب بدورته الخامسة، أول جلسة برلمانية، حيث كانت برئاسة كبير السن محمود المشهداني.