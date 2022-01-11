الشورى الإيراني يوجه دعوة للحلبوسي لزيارة طهران

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بغداد - ياسين صفوان - بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، برقية هنأ فيها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لانتخابه لولاية ثانية.
وقال قاليباف في البرقية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا)، "إنني على ثقة بأن العلاقات الأخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم وإسناد من برلماني البلدين". وأضاف، أن "التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة".
ووجه قاليباف، "الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران"، معرباً عن "أمله بأن تتم هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".
ووجه قاليباف، "الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران"، معرباً عن "أمله بأن تتم هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".