القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "إستمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت القطعات الامنية من القاء القبض على ٦٢ متسلل يحملون الجنسية السورية"، مبينةً إن "عملية إلقاء القبض على المتسللين تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة".



وأشار البيان إلى إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين".