اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولد في كركوك عام 1979

حاصل على شهادة دكتوراه قانون بكالوريوس عسكري

شغل منصب مدير قانوني لدوائر التجارة في كركوك ومدير قانوني للتحقيقات في مجلس امن الاقليم في ذات المحافظة

عمل استاذا في جامعة جهان للفترة من 2012 الى 2014


فاز بعضوية مجلس النواب للدورة الثالثة للفترة من 2014 الى 2018 وكان مقررا للجنة الامن والدفاع النيابية

فاز بعضوية مجلس النواب للدورة الخامسة قبل ان يتم اختياره نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا