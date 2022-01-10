انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية لرئيس البرلمان محمد ركان الحلبوسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولد في 4 كانون الثاني عام 1981

يحمل شهادة ماجستير في الهندسة المدنية ودبلوم باللغة الإنجليزية وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب

فاز بعضوية مجلس النواب عام 2014 واختير عضوا في لجنة حقوق الإنسان النيابية وعضوا في اللجنة المالية ثم رئيسا لها



شغل منصب محافظ الانبار عامي 2017 – 2018

انتخب في ايلول 2018 رئيسا لمجلس النواب العراقي في دورته الرابعة

في 9 كانون الثاني 2022 اعيد انتخابه رئيسا للبرلمان بأغلبية 200 صوتا من أصل 228 متفوقا على محمود المشهداني

يعد أول رئيس مجلس نواب عراقي يفوز بدورتين متتاليتين منذ الانتخابات التي جرت عام 2005