انت الان تتابع خبر بالفيديو: ترحيب وتهاني بانتخاب رئاسة البرلمان‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد الجلسة التقى رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، فيما هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح هيأة رئاسة البرلمان متمنياً التوفيق في مهامها بالدورة البرلمانية الجديدة.كما وحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحلبوسي ونائبيه على بذل جهود مضاعفة لتحمل المسؤولية والعمل الدؤوب من أجل مصالح العراق وشعبه.

بدوره عد زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خطوة مهمة في العملية السياسية مقدماً التهاني لرئاسة البرلمان ولجميع النواب الجدد، عادا البرلمان الجديد بداية جيدة لتصحيح العملية السياسية وإرساء مستقبل مشرق ومستقر وتعزيز الديمقراطية في العراق.



وعلى المستوى الدولي رحبت الولايات المتحدة بإنعقاد البرلمان الجديد ودعت الى الاسراع بتشكيل الحكومة للعمل على حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة، في وقت هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الحلبوسي لانتخابه رئيسا للمجلس بولايته الثانية.

وامام رئاسة البرلمان الجديدة جملة تحديات في الفترة المقبلة ابرزها العمل على تشريع القوانين الخلافية والتي ظلت مركونة في رفوف المجلس لسنوات من دون أن تجد مخرجا وتقوية دوره الرقابي.