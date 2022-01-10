انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم عباس الزاملي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ولد في الاول من تموز عام 1965
عمل معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة ثم مديرا عاما لها ثم وكيلا اقدم للوزارة
شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة النيابية الثانية للفترة من 2010 - 2014
حاصل على شهادة بكالوريوس كلية اللغات من جامعة بغداد وبكالوريوس علوم عسكرية ودبلوم إلكترونيك
عمل معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة ثم مديرا عاما لها ثم وكيلا اقدم للوزارة
شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة النيابية الثانية للفترة من 2010 - 2014
شغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في الدورة الثالثة للبرلمان
اختير رئيسا للجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام 2014
فاز بعضوية الدورة الخامسة لمجلس النواب قبل ان يتم اختياره نائبا اول لرئيس البرلمان