انت الان تتابع خبر ما بين التكتك والكفن البرلمان الخامس ينتخب هيأة رئاسة المجلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم تكن وفق العادة بل جاءت على خلاف ما هو متوقع هكذا بدت الجلسة الأولى للبرلمان الخامس وسط حضور نيابي طغت عليه ازياء بعض النواب وخلافاتهم التي أودت برئيس السن إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المشفى.وبعد أحداث صاخبة عاد الهدوء ليخيم على أروقة البرلمان وعاد النواب الى قاعة الجلسة بإدارة رئيس السن الثالث خالد الدراجي الذي فتح باب الترشيح لاختيار رئيساً ونائبيه للبرلمان الخامس بحضور مائتين وأربعين نائبا ومقاطعة بعض الكتل كالاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.

وبعد اختيار هيئة الرئاسة فتح رئيس البرلمان الخامس محمد الحلبوسي باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية خلال سقف زمني مداه خمسة عشر يوما ليتجه البرلمان بعذ لك لاختيار رئيس الوزراء وفق شروط معينة.

