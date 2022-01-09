من هو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

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بغداد - ياسين صفوان - وشاخوان عبد الله احمد تولد 1979 في كركوك.

التحصيل الدراسي: دكتوراه قانون وبكالوريوس عسكرية.

المناصب الوظيفية:

مدير قانوني لدوائر التجارة في كركوك الى سنة 2005.

مدير قانوني للتحقيقات في مجلس امن الاقليم ،في محافظة كركوك للفترة من 2005 الى 2014.



عمل استاذا في جامعة جهان للفترة من 2012 الى 2014.

عضو مجلس النواب للدورة الثالثة 2014 الى 2018.

مقرر لجنة الامن والدفاع.

عضو ونائب ورئيس لعديد من اللجنان النيابية والتحقيقية .

فاز بعضوية مجلس النواب للدور الخامسة.