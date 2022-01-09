أول تعليق للمشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية داخل البرلمان

وقال المشهداني بعد خروجه من المستشفى، "مازلت رئيس السن ولا يمكن استنئاف الجلسة الا باذني".

وتولى النائب خالد الدراجي، اليوم السبت، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.



وتعرض المشهداني، لوعكة صحية؛ وذلك بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، اثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.