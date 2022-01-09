انت الان تتابع خبر 'كاف' يرد على تهديد الاتحاد البوركيني بعدم خوض مباراة افتتاح كأس افريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأرسل الـ"كاف" خطابا للرد على هذا الاحتجاج عن طريق الجنوب إفريقي ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط.

وأكد خطاب الكاف أنه "تم بالفعل استلام الاحتجاج البوركيني، وجرت متابعة الأمر، وأن لجنة الانضباط تأكدت من إجراء هذه المسحات لدى معمل طبي معترف به دوليا".



وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى أن "نتائج المسحات الطبية كانت سليمة تماما ولا يوجد ما يستدعي الاحتجاج".

وكان اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم هدد، أمس السبت، بعدم خوض منتخب بلاده المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا، اليوم، أمام نظيره الكاميروني، مستضيف البطولة، بسبب البروتوكول الصحي.

