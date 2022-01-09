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بالوثيقة.. التربية توقف منح الموافقات بالانتساب للطلبة

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بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، إيقاف منح موافقات السماح للطلبة والتلاميذ بالانتساب لقرب امتحانات نصف السنة.

وقالت الوزارة في وثيقة حصلت الخليج 365، على نسخة منه، انه "استنادا الى كتاب مكتب الوزير المتضمن ايقاف منح موافقات السماح للطلبة والتلاميذ بالانتساب لعدم الجدوى منها وذلك لقرب اجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2021- 2022) ومن اجل تنظيم السجلات الخاصة بالمدارس للطلبة والتلاميذ".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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