انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن اخر مستجدات الجلسة الاولى للبرلمان - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري لـ الخليج 365، إن "هنالك توافق كبير على اسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب"، متوقعا، "المضي بالتصويت عليهم في جلسة اليوم".

واضاف ان "النواب بانتظار استكمال باقي التسويات بين القوى السياسية للمضي بعد الجلسة التي نتوقع ان تكون مسائية".



واشار الشمري الى ان "هنالك اجتماعات مستمرة بشكل مكثف للوصول الى اتفاق نهائي".