انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: مجيئنا بـ'التك تك' إلى مبنى البرلمان هو إكراماً لدماء شهداء تشرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو حركة الجيل الجديد، اوميد محمد، اليوم الأحد، إن مجيء نواب الحركة الى مبنى البرلمان بواسطة "التك تك" هو إكراماً لدماء شهداء تشرين.
وقال محمد للسومرية نيوز، "لن ندخل في مفاوضات تشكيل الحكومة ووجودنا في البرلمان كمعارضة تقويمية".
وأضاف، ان "مجيئنا بالتكتك إلى مبنى البرلمان هو إكراماً لدماء شهداء تشرين".
وأضاف، ان "مجيئنا بالتكتك إلى مبنى البرلمان هو إكراماً لدماء شهداء تشرين".