انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: مجيئنا بـ'التك تك' إلى مبنى البرلمان هو إكراماً لدماء شهداء تشرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو حركة الجيل الجديد، اوميد محمد، اليوم الأحد، إن مجيء نواب الحركة الى مبنى البرلمان بواسطة "التك تك" هو إكراماً لدماء شهداء تشرين.