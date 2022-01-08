انت الان تتابع خبر شرط نجم تشيلسي يبعد برشلونة عن منافسة الريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن برشلونة ينتظر قرار المدافع الألماني أنطونيو روديجر سواء بالبقاء مع تشيلسي أو الرحيل، من أجل الدخول في مفاوضات لضمه، رغم الوضع الاقتصادي السيئ للنادي الكتالوني.

وينتهي عقد روديجر مع البلوز، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد حتى الآن.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن روديجر طالب تشيلسي بأن يكون أعلى اللاعبين أجراً في البريميرليج، وهو الشرط الذي قد يعقد هذه الصفقة على برشلونة بالنظر إلى معاناته حاليا من ارتفاع رواتب عدد من نجومه.

وأشارت إلى أن "تشيلسي لم يفقد الأمل في تجديد عقد مدافعه الألماني، وسيكثف المفاوضات معه لتأمين بقائه".

ويهدف البلوز للاحتفاظ بروديجر بأي ثمن، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تطور مستواه بشدة تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل.

