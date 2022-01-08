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مباحثات تشكيل الحكومة وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = قوى الاطار تواصل مباحثاتها مع الكتلة الصدرية،، والخنجر والحلبوسي في اربيل لمناقشة الاستحقاق الانتخابي.

= البرلمان يستعد لعقد اولى جلساته يوم غد.. وترجيحات بعدم انتخاب الرئيس لحين حسم الكتلة الاكبر.


= فتح تحقيق بالهجوم الصاروخي على البيشمركة،، وابو فدك يقول: ملحمة الحشد أفشلت مشاريع أعداء العراق

= بغداد اسوء المحافظات تجهيزا بالطاقة الكهربائية،، والوزارة تخاطب المالية لدفع مستحقات الغاز الإيراني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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