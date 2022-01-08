العراق يتصدر دول الجوار بتوريد السلع من ايران

بغداد - ياسين صفوان - أكدت منظمة التنمية التجارية الايرانية، السبت، أن العراق تصدر قائمة دول الجوار باستيراد السلع بـ 6.78 مليار دولار، وجاء ثاني اكبر المستوردين بعد الصين.



وأضاف مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية "فرزاد بيلتن" بحسب وكالة "فارس"، أن "العراق استحوذ على 19.3 بالمئة من اجمالي صادرات ايران البالغة 35.144 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 20 آذار حتى 20 كانون الاول 2021".



وأشار الى أن "الامارات حلت رابعا بعد تركيا بـ 3.434 مليار دولار بنسبة استحواذ 9.8 بالمئة من اجمالي الصادرات".