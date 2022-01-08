جورج وسوف يطلب لقاح كورونا بطريقته الخاصة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - شارك المطرب جورج وسوف متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تلقية الجرعة المعززة اللقاح لفيروس كورونا.

ويبدو أن جورج أراد من خلال الفيديو الذي ظهر فيه هوه يتلقى الجرعة وينغني "لقحوني لقحوني لقحوني" توجيه رسالة للجمهوره حول أهمية اللقاح.

واستخدم وسوف ويومًا متعددة التعلقات في محاولة للترويج لاهمية اللقاح للفيروس.

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