الاطار التنسيقي يكشف تفاصيل لقاءه بالوفد الكردي في منزل المالكي - عاجل

وذكر الاطار في بيان ورد لـ اليومرية نيوز، ان " قادة الاطار التنسيقي استقبلوا، الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني عماد احمد، وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد" .وبحسب البيان، "استعرض الجانبان ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكدين "ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الاشكاليات الراهنة والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيدًا عن الاقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي".

واضاف البيان، انه "تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية، وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف اخر، من اجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها".

