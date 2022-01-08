مداهمة تنتهي بمقتل انتحاري وتفكيك حزامه الناسف في الطارمية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وافواج مغاوير قيادة عمليات بغداد عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية، تمكنت خلالها من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه".