الإطار التنسيقي يجتمع.. ملفات عدة على طاولة النقاش - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، وائل الركابي، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع لقوى الإطار في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما بين أهم الملفات التي سيناقشها الاجتماع.

وقال الركابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الإطار سيناقش مسألة التحالفات والكتلة الأكبر، ودخول الجلسة البرلمانية الأولى مع التيار الصدري ككتلة نيابية الأكثر عدداً، أو بدونه حال عدم رغبة التيار بالتحالف مع الإطار".



وأشار إلى أن "الإطار مصر على أنه لا يدخل بشكل منفرد مع طرف دون أطراف أخرى"، مبيناً أن "كل الملفات من الممكن ان تناقش في هذا الاجتماع وكل القضايا التي ممكن أن يتخذها الإطار خلال جلسة الأحد".