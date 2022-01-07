انت الان تتابع خبر التفاهمات السياسية وجريمة الإعلام في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تقدم والعزم يتفقان على اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان،، ويطالبان بالحصول على ست وزارات في الحكومة المقبلة.
= العثور على جثة رجل داخل مكب للنفايات في بغداد،، والكاظمي يأمر بالتحقيق في جريمة حي الإعلام.
= اهالي صلاح الدين يشكون من تردي الخدمات.. وابو مازن يطالب بشمول طلبة المناطق المدمرة بالدور الثالث.
= العثور على جثة رجل داخل مكب للنفايات في بغداد،، والكاظمي يأمر بالتحقيق في جريمة حي الإعلام.
= اهالي صلاح الدين يشكون من تردي الخدمات.. وابو مازن يطالب بشمول طلبة المناطق المدمرة بالدور الثالث.