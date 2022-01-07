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التفاهمات السياسية وجريمة الإعلام في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تقدم والعزم يتفقان على اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان،، ويطالبان بالحصول على ست وزارات في الحكومة المقبلة.

= العثور على جثة رجل داخل مكب للنفايات في بغداد،، والكاظمي يأمر بالتحقيق في جريمة حي الإعلام.


= اهالي صلاح الدين يشكون من تردي الخدمات.. وابو مازن يطالب بشمول طلبة المناطق المدمرة بالدور الثالث.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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