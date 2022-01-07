التفاهمات السياسية وجريمة الإعلام في نشرة السومرية

بغداد - ياسين صفوان - = تقدم والعزم يتفقان على اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان،، ويطالبان بالحصول على ست وزارات في الحكومة المقبلة.

محمد يوسف

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