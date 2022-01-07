بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل

وذكرت الدائرة بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن جدول اعمال الجلسة الاولى للمجلس المقرر انعقادها يوم الاحد المقبل.

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محمد يوسف

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