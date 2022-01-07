بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم الاحد القادم

وذكرت الدائرة بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:

اولا: السلام الجمهوري.

ثانيا:تلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.

ثالثا:كلمة الامين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة اسماء الحضور.



رابعا: رئيس السن يتولى ادارة الجلسة.

خامسا: تلاوة اي من الذكر الحكيم.

سادسا: رئيس السن يدعو النواب لاداء اليمين الدستوري.

سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.

ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وانائبيه".

واضافت ان " الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".