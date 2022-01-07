تفاصيل اجتماع الوفد الكردي مع التيار الصدري في بغداد – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، تفاصيل الاجتماع مع التيار الصدري في العاصمة بغداد.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية ان "اللقاء مع التيار الصدري كان وديا وناقشنا فيه الاستحقاقات ما بعد الانتخابات".

واضاف ان "الجميع مطالب بالاستفادة من فرصة عقد اول جلسة للبرلمان".

ومن جانبه، قال عضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي، في المؤتمر ان "كان اللقاء مع الوفد الكردي كان اخويا وجرى فيه مناقشة تطورات العملية السياسية وملف التحالفات السياسية التحضيرية لتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق، وصل الوفد الكردي الى مقر الهياة السياسية للتيار الصدري في العاصمة بغداد.