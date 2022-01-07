البيت السني يدشن خريطة التحالفات مستبقا باقي المكونات

بعد ما كانوا كتلتين منفردتين اصبحوا كتلة واحدة.. تحالف عزم وتقدم يتحالفان للذهاب الى البرلمان متفقين لا مختلفين.

تحالف استبق باقي المكونات التي مازالت تراوح في مكانها باحثة عن ارضية صلبة تثبت عليها اقدامها بتوافق يلملم اطراف النزاع على حد تعبير بعض المراقبين.



السقف الزمني لانتهاء المفاوضات مابين القوى السياسية لم ينتهي بعد فهنالك فسحة صغيرة جدا للتوافق قبيل الذهاب الى جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل وهذا يعتمد وفقا لمتابعين على جدية الحوار ونوايا الاطراف التي من خلالها ستشكل ما تسمى بالكتلة الكبرى.

وفي قراءة سياسية لشكل التحالفات الحالية يرى متابعون ان كل ما يجري خلف الكواليس هو تذكرة مرور للرئاسات الثلاث لا اكثر ومن بعدها ربما ستتغير الخريطة الى شكل جديد من التحالفات.

