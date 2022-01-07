انت الان تتابع خبر 'جزيرة الاعراس'.. الاستثمار يطيح بالمساحات الخضراء (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حتى جزيرة الاعراس لم تسلم من الاستثمار عقب انتشار كتب وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالشروع لتحويل هذه المساحة الخضراء لمجمع سكني من قبل احد المستثمرين الذي قالت بانه استحصل موافقات رسمية من قبل جهات حكومية. امر اثار ردود فعل غاضبة لدى الشارع البغدادي الذي طالب بايقاف تلك المشاريع التي حولت العاصمة بغداد لخرسانات وكتل كونكريتية.كارثة بيئية خطيرة وخرق قانوني واضح من خلال تحويل جنس الارض من زراعي لسكني مخالفات كشف عنها قانونيون بينوا بان الجهات التنفيذية هي التي تتحمل المسؤولية اذا ماثبت الامر.

وسيطرت العديد من الجهات المتنفذة في الاونة الاخيرة على العشرات من الاراضي والمساحات الخضراء داخل العاصمة بغداد، بحجة استثمارها وتحويلها لمجمعات سكنية تخدم المواطنين، لكنها في الحقيقة تحولت لمولات ومراكز تجارية تعود بربحها لتلك الجهات المنتفعة.

